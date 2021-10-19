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«المؤمن صريح»..داعية سعودية: إذا تقدمت هذه السيدة للزواج مني سأوافق فورًا

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الداعية
Native
الثلاثاء، 19-10-2021 09:13 ص

أعلن الداعية الإسلامي السعودي 5، عن رغبته بالزواج بشرط أن تتقدم له إحدى سيدات الأعمال التي لها نشاطات خيرية ولا تطلب منه طلبات مادية.
وقال الجبيلان في مقطع فيديو شاركه فيه أحد أصدقائه: "إذا تقدمت لي امرأة لتتزوجني سأوافق.. أريدها أن تعينني على أعمال الخير ونفع العباد ولا أريد واحدة تقول لي اشحن لي الجوال. المؤمن صريح، وأنا صريح".
وأضاف الجبيلان أنه لا يريدها أن تصرف عليه، قائلًا :" أريدها أن تكون سيدة مقتدرة ولها أعمال خيرية، تصرف على الأيتام مثلا، وسأدير لها أعمال الخير مجانا لله".
وتابع قائلا: "سأخدمها بعيوني ما دامت تخدم الفقراء والمساكين".
واختتم الجبيلان حديثه فقال: "الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير تجارة السيدة خديجة، وكان ذلك من أمور الدنيا التي تعينه على الدين".
وأثارت تصريحات الداعية السعودي، الجدل بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين ناقد وساخر، ومؤيد له.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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