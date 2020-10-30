وفقا لقانون العمل .. إجراءات جديدة للكويت بخصوص العمالة المصرية

الجمعة، 30-10-2020
12:15 م
متابعات- أمينة عبد العال
صرح وزير القوي العاملة
محمد سعفان بأنه تلقي تقرير من مكتب التمثيل
العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت
في إطار متابعة أحوال العمالة
المرية في دول العمل للرد علي استفسارات وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت .
وجاء في التقرير قيام الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل
العمالي بالكويت
بعقد لقاء مع ممثلي أطراف علاقة العمل بالكويت
لبحث العلاقات بين
البلدين وسبل التعاون بين المكتب العمالي واتحاد العمال في حل المشكلات العمالية
وتثقيف العاملين المصريين فيما يخص الحقوق والواجبات العمالية وفقا لقانون العمل
الكويت
ي ، حسبما نشرت " الوطن " .
كما تم مناقشة كيفية تسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية العاملين
العالقين و بحث إجراءات تحويل العمالة من الجهات التي ليست في حاجة للعاملين لديها
نتيجة أزمة " كورونا" وتحويلهم إلي الجهات التي لديها احتياجات و لا
تستطيع استقدام عمالة خارجية نتيجة الإجراءات الوقائية .
جدير بالذكر إنه
فى ختام اللقاء تم تبادل الدروع، حيث قام مكتب التمثيل العمالي بإهداء السكرتير العام
للاتحاد درع العلاقات المتميزة، وبدوره أهدى درع الاتحاد للقنصل العام ، وذلك بحضور محمد عبد الله العرادة السكرتير العام للاتحاد
العام لعمال الكويت
والدكتورة سناء
علي العصفور، رئيس لجنة المرأة بالاتحاد، وشقرة خليل القبندي، عضو لجنة المرأة بالاتحاد،
وصفاء الأسوانلي، ممثلة عن الجالية المصرية، وذلك في إطار توجيهات الوزير بمد جسور
التواصل والعلاقات بين مكتب التمثيل العمالي وممثلي أطراف علاقة العمل بالكويت
.