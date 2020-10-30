الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:51 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

وفقا لقانون العمل .. إجراءات جديدة للكويت بخصوص العمالة المصرية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 30-10-2020 12:15 م متابعات- أمينة عبد العال
صرح وزير القوي العاملة محمد سعفان بأنه تلقي تقرير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت في إطار متابعة أحوال العمالة المرية في دول العمل للرد علي استفسارات وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت .
وجاء في التقرير قيام الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت بعقد لقاء مع ممثلي أطراف علاقة العمل بالكويت لبحث العلاقات بين البلدين وسبل التعاون بين المكتب العمالي واتحاد العمال في حل المشكلات العمالية وتثقيف العاملين المصريين فيما يخص الحقوق والواجبات العمالية وفقا لقانون العمل الكويتي ، حسبما نشرت " الوطن " .
كما تم مناقشة كيفية تسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية العاملين العالقين و بحث إجراءات تحويل العمالة من الجهات التي ليست في حاجة للعاملين لديها نتيجة أزمة " كورونا" وتحويلهم إلي الجهات التي لديها احتياجات و لا تستطيع استقدام عمالة خارجية نتيجة الإجراءات الوقائية .
جدير بالذكر إنه فى ختام اللقاء تم تبادل الدروع، حيث قام مكتب التمثيل العمالي بإهداء السكرتير العام للاتحاد درع العلاقات المتميزة، وبدوره أهدى درع الاتحاد للقنصل العام ، وذلك بحضور  محمد عبد الله العرادة السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت والدكتورة سناء علي العصفور، رئيس لجنة المرأة بالاتحاد، وشقرة خليل القبندي، عضو لجنة المرأة بالاتحاد، وصفاء الأسوانلي، ممثلة عن الجالية المصرية، وذلك في إطار توجيهات الوزير بمد جسور التواصل والعلاقات بين مكتب التمثيل العمالي وممثلي أطراف علاقة العمل بالكويت.
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

أخبار متعلقة

وزير القوي العاملة

وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل إقالة معاونه بسبب الكويت

thumbs_b_c_a39b1b943b0cda6a92ab9a8d8cf6124b

السرطان يصدم الشعب الكويتي

20095911501586865871

إقالة معاون وزير القوى العاملة بسبب «الإساءة» للكويت

5658989562162632633661-101-645x500

مي العيدان: حليمة بولند ستعلن ارتداء الحجاب بعد أسبوع لهذا السبب

نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة «قطع لسان» طبيبة مصرية بالكويت

thumbs_b_c_5b90c284ad222cdf82779712ec60028d

مرسومان أميريان في الكويت بشأن هؤلاء