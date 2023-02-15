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كراهية وعنصرية.. حرق المساعدات التي تم جمعها لضحايا زلزال تركيا في ألمانيا(فيديو)

2023-02-14_16-34-17
الحريق
Native
Teads
الأربعاء، 15-02-2023 01:05 م

 

 

 

أضرم مجهولون النار في مدينة ركلنهاوزن الألمانية، بمساعدات إغاثية وغذائية تم جمعها لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي.

 

وقالت الشرطة الألمانية في بيان إن المنتجات المخزنة في سوبر ماركت في شارع باهنهوف شتراسه، تم إضرام النيران بها عمدا في حوالي الساعة 1:00 صباحا، مشيرة إلى أنها تملك تسجيل فيديو يظهر المشتبه بهما اللذين نفذا الحادث.

 

ولفتت إلى أن أحد المشتبه بهما ظهر في الفيديو وهو يمزق شيئا من الحائط ويحرقه، مرجحة أن يكون العلم التركي.

 

يذكر أن أضرار الحريق اقتصرت على الماديات التي تقدر قيمتها بحوالي 20 ألف يورو.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

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