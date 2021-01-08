الجمعة 08 يناير 2021
توقيت مصر 16:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي يعلن عن حالة وفاة

حفيظ دراجي يصدم الجزائريين بشأن قرعة دورى أبطال إفريقيا

مجموعات دوري أبطال إفريقيا كاملة..

السيسي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد الثلاثاء المقبل

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي لهذا النادي

أحذر.. تناول الشوفان بهذه الطريقة قد يزيد من وزنك

تعرف على سر ارتفاع قيمة عملة "بيتكوين "

قرار عاجل من الإمارات عن المنافذ البرية والبحرية مع قطر

أول تعليق من " أوباما" عن اقتحام الكونجرس

طلاق القرن.. السر الحقيقي لانفصال كيم كارديشيان عن كاني ويست

ADS
 

الكشف عن قاعدة صواريخ إيرانية تحت الأرض على سواحل الخليج

قاعدة صواريخ إيرانية تحت الأرض
قاعدة الصواريخ
 
الجمعة، 08-01-2021 09:42 ص المصريون
تم الكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج جنوب إيران تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري بحضور قائد الحرس، اللواء حسين سلامي - بحسب مراسل RT - . 

وقال قائد الحرس الثوري خلال الكشف عن القاعدة: "منطقنا هو الدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية واستقلالها وتعزيز قوتنا..عدونا يرفض قوة منطق إيران لأنه يعتمد منطق القوة".

وأوضحح أنه ليس أمام إيران سوى تعزيز قدراتها الردعية الدفاعية والهجومية لمنع العدو من فرض هيمنته ومخططاته"، مشيرا إلى أن "هذه القاعدة إحدى منشآتنا التي تضم صواريخ استراتيجية تابعة للقوات البحرية إضافة إلى منصات إطلاق".

وأشار سلامي إلى أن الصواريخ دقيقة جدًا ويصل مداها مئات الكيلومترات وأن القاعدة تمتد على طول عدة كيلومترات، وبحريتنا تمتلك عدد كبير من هذه القواعد"، وأن قوات الحرس الثوري على أهبة الاستعداد لأي عمليات عاجلة.

 

إقرأ ايضا

السيسي

السيسي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد الثلاثاء

موسيماني

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي لهذا النادي

الاهلى وسيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الاهلى وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة