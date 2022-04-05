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القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية

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الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية
Native
Teads
الثلاثاء، 05-04-2022 10:28 ص

ألقت الاجهزة الأمنية، القبض على الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية؛ لاتهامها بالنصب على المواطنين، وبيع وترويج أدوية مغشوشة للقضاء على السمنة .
جاء ذلك؛ بعد أن تلقت أجهزة الأمن، بلاغات ضدها، تتهما بالنصب.
وعقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافها وضبطها، وجارٍ العرض على النيابة العامة بتولي التحقيقات.
وكشفت التحريات أن دعاء سهيل خبيرة التغذية كانت تروج لـ أدوية مجهولة المصدر وغير معتمدة من الجهات المعنية وذلك من خلال العديد من القنوات الاعلامية بقصد التربح المالي .
وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة .
وأنشأت دعاء سهيل قناة فضائية لعرض منتجاتها العشبية، وأوهمت الضحايا بالعلاج من السمنة عن طريق الأعشاء والوصفات غير المصرح بها طبيا، ودون اعتماد من الجهات؛ وذلك بغرض الحصول علي أموال .
وادعت دعاء سهيل، أنها أخصائية تخسيس معتمدة من وزارة الصحة والسكان، خلافا للحقيقة، وذكرت أنها أول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر؛ وذلك للترويج لـ الأدوية الخاصة بها لعلاج السمنة.
 

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