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مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على مرتضى منصور داخل محكمة العجوزة

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الأحد، 20-03-2022 10:09 ص

نفت مصادر أمنية ، الأخبار المتداولة بشأن القبض على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، داخل مقر محكمة جنح العجوزة.
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن المصادر قولها إن «منصور» حضر جلسة محاكمته بـ4 قضايا سبّ وقذف من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحسن حافظ، المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، وعضوتين بنادي الزمالك، وجميعها حجزت لجلسة 26 مارس الحالي للنطق بالحكم.
وأضافت أن رئيس نادي الزمالك غادر قاعة المحاكمة، بشكل طبيعي.
يأتي ذلك، على خلفية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بالقبض على مرتضى منصور، واحتجازه لتنفيذ حكم صادره ضد من «جنح العجوزة».
 

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