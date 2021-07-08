تفاصيل القبض على رجل الأعمال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق

الخميس، 08-07-2021
12:03 م
ألقت أجهزة الأمن بمنطقة التجمع الخامس، مساء أمس، القبض
على رجل الأعمال محمد عبد الوهاب، وذلك بعد ما جرى توقيفه من قبل كمين شرطة في أحد
شوارع منطقة التجمع الخامس، للكشف على بطاقة الرقم القومي خاصته.
نتيجة الكشف على بطاقة الرقم القومي التي قام بها عناصر الشرطة
في كمين التجمع الخامس لرجل الأعمال محمد عبد الوهاب، تبين أنه متهرب من أحكام قضائية
عدة صادرة ضده بلغ عددها 124 حكما قضائيا، بحسب ما أعلنته الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.
عندما اكتشفت قوات الأمن في الكمين أن رجل الأعمال محمد عبد
الوهاب متهرب من أحكام قضائية، ألقت القبض
عليه، وجرى اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة
بمنطقة التجمع الخامس، بعدما أبلغوه أنه مطلوب في عدد كبير من الأحكام القضائية، بحسب
ما أعلنته الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.
رجل الأعمال محمد عبد الوهاب هو أحد رجال الأعمال في مصر،
له عدد من الاستثمارات في مجال العقارات، كما أنه عضو سابق في مجلس إدارة النادي
الأهلي.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد رجل الأعمال محمد
عبد الوهاب، بعد إلقاء القبض
عليه، قررت جهات التحقيق صرفه من سرايا النيابة، وذلك
بعد ما قام رجل الأعمال محمد عبد الوهاب بعمل معارضة على الأحكام الصادرة ضده، والتي
بلغ عددها نحو 124 حكما قضائيا تهرب منها عبد الوهاب، بحسب جهات التحقيق.