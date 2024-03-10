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القبض على أدمن "موسيلفا".. النيابة تكشف تفاصيل جديدة بقضية فتاة العريش

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الضحية
الأحد، 10-03-2024 01:01 م


كشفت النيابة العامة، عن تفاصيل جديدة في واقعة انتحار فتاة العريش.
وقالت النيابة إنه تم التحقيق فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين المواطنين حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش، حيث كلفت النيابة العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة.
وأكملت أنه تم رصد حسابات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بثت منشورات ومقاطع مذاعة تضمنت أخبارًا وإشاعات كاذبة حول الواقعة فحصها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والذي جاء بتقريره قيام المتهم القائم على إدارة الحساب المسمى موسيلفا "mo silva" بإذاعة أخبار كاذبة من خلال حسابات أدارها بشخصه عبر منصتي "تيك توك، واليوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار المتهم، وباستجوابه قرر أنه حاصل على دبلوم متوسط ويعمل يوتيوبر وتاجر ملابس، وأقر بارتكابه الواقعة.
وأقر المتهم أنه أعد ونشر المقطع المتضمن أخبارًا كاذبة عن تلك الواقعة دون التحقق من صحة المعلومات التي أذاعها من خلاله، بغية حصد مشاهدات ومتابعين، كما أقر بصحة إعداده المقطع المنسوب إليه، وأنه استقى معلوماته مما ينشر على المواقع الأخرى.
وقررت النيابة المصرية حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وكلفت الجهة الفاحصة باستكمال أعمالها بلوغًا لمديري الحسابات الناشرة لتلك الأخبار الكاذبة التي تم رصدها.

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