الإثنين 04 مارس 2024
توقيت مصر 17:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هبوط مفاجئ في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم رسميًا

مشاجرة بالأيدي بين زوجة حلمي بكر والمنتجة ليلى الشبح في عزاءه

أحد المتهمين بقتل اللواء اليمني في شقته بفيصل: اتفقت مع مراتي تنام معاه ونسرقه

مرتضى منصور: حلمي بكر جالي المكتب يعيط بسبب ضرب زوجته له كشف المحامي مرتضى

"ممارسة الجنس معها وشقيقتها".. اعترافات قاتلة اللواء اليمني في فيصل

صور فاضحة بين طالبة الطب وعامل دليفري.. تفاصيل جديدة في وفاة نيرة صلاح

البنك الأهلي يرفع سعر الفائدة إلى 3%

رمضان الأحد أم الإثنين.. معهد الفلك يحسم الجدل

والد نيرة طالبة العريش: كانت صائمة ولا يمكن تنتحر.. ماتت مسمومة

عروض فرنسية وألمانية.. هل يرحل نجم الأهلي مقابل 8 مليون استرليني؟

صور فاضحة بين طالبة الطب وعامل دليفري.. تفاصيل جديدة في وفاة نيرة صلاح

IMG-20240304-WA0021
الضحية
الإثنين، 04-03-2024 12:06 م


كشفت مصادر تفاصيل جديدة في واقعة الطالبة نيرة صلاح فتاة العريش التي توفيت إثر تناولها مادة مسمومة بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني من جانب إحدى زميلاتها.
وقالت المصادر، أن هناك صورا خاصة وفاضحة ومحادثات مع عامل ديليفري (توصيل) يدعى "سمسم"، وراء انتحار الفتاة، فيما تم القبض على العامل ويجري استجوابه حاليا لمعرفة علاقته بالواقعة وما يحويه هاتفه الجوال من رسائل وصور ومحادثات.
وتابعت، كما تبين أن هناك محادثات على "جروب" طلبة كلية الطب البيطري وبها بعض التفاصيل حول الواقعة، وتهديدات تعرضت لها الفتاة قبل وفاتها، حيث تضمنت المحادثات مطالبة الفتاة بالاعتذار قبل أن يتطور الأمر ويتم نشر بعض الأمور الخاصة بها.
وكانت الطالبة نيرة صلاح، أقدمت على الانتحار بمادة سامة غير معلومة أثناء تواجدها في بيت الطلبة بجامعة العريش
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بوصول طالبة بجامعة العريش مصابة بإعياء شديد، نتيجة تناولها مواد سامة غير معلومة.

إقرأ ايضا

IMG-20240304-WA0022

مشاجرة بالأيدي بين زوجة حلمي بكر والمنتجة ليلى الشبح في عزاءه

IMG-20240304-WA0017

أحد المتهمين بقتل اللواء اليمني في شقته بفيصل: اتفقت مع مراتي تنام معاه ونسرقه

IMG-20240304-WA0026

مرتضى منصور: حلمي بكر جالي المكتب يعيط بسبب ضرب زوجته له كشف المحامي مرتضى

أخبار متعلقة

IMG-20240303-WA0021

ماذا كتبت طالبة العريش قبل انتحارها هربًا من ابتزاز "ابنة الضابط"

IMG-20240228-WA0034

24 ساعة على ضبطه.. قاتل الجواهرجي يمثل جريمته ويكشف ما حدث