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ماذا كتبت طالبة العريش قبل انتحارها هربًا من ابتزاز "ابنة الضابط"

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الضحية
الأحد، 03-03-2024 12:42 م

كتبت الطالبة الراحلة نيرة صلاح المعروفة إعلاميا بطالبة العريش، منشورا قبل انتحارها بأيام عبر "فيسبوك"، قائلة: وأصلح لي آخرَتي التي فيها معادِي.
وكانت نيرة لقيت مصرعها عقب تناولها مادة سامة، ولفظت أنفاسها الأخيرة مساء السبت الماضي، جراء حملة ابتزاز تعرضت لها من قبل زميلة لها في الجامعة، والتي اتضح أن والدها ضابط شرطة وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه وقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
الجدير بالذكر أصدرت جامعة العريش بيانا أوضحت فيه أن الحادث منذ لحظة وقوعه مباشرة كان محلاً للتحقيق من جانب الجهات المعنية، وسارعت النيابة العامة والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بعملها على الفور، للكشف عن كافة المُلابسات المتعلقة بالحادث، والجامعة تنتظر نتائج تلك التحقيقات دون استباق لها احتراما لسيادة القانون.

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