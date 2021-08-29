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العناني يضع اللمسات الأخيرة للموقع الإلكتروني للمتحف المصري

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار
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الأحد، 29-08-2021 09:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعين لوضع اللمسات النهائية للموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير والبوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار علي شبكة الانترنت، وذلك بمقر الوزارة بالعباسية وبحضور الأستاذة يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية والأستاذة لمياء كامل مساعد الوزير للترويج والدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي والأستاذة آلاء سمير مدير عام إدارة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركات المنفذة للموقع والبوابة.
وقد قام الوزير خلال الاجتماعين بمراجعة ما تم من أعمال خلال الفترة القليلة الماضية والتأكد من قيام ممثلو الشركات المنفذة من تنفيذ التعديلات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
كما وجه الوزير بإجراء مزيداً من التعديلات على ما يحتويه موقع المتحف والبوابة الرسمية من أبواب وملفات بحيث تعملا على تنفيذ الدور المخطط لهما في إطار الإستراتيجية الرقمية لوزارة السياحة والآثار ولتعظيم الفائدة لمتصفحيها.
وأوضح الدكتور خالد شريف أن الموقع الالكتروني للمتحف المصري بالتحرير يتم تطويره في إطار مشروع متكامل لتطوير المتحف ككل بحيث يستعرض الموقع تاريخ المتحف والرسالة والهدف والمقتنيات المعروضة به، بالإضافة إلى الأنشطة التي يقدمها للزائرين من تربية متحفية للأطفال والكبار لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها للباحثين وللزائرين من المصريين والسائحين.
وعن البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار، أوضح الدكتور خالد شريف أن هذه البوابة سوف تخدم جميع المتعاملين مع الوزارة من قطاعي السياحة والآثار للحصول على كافة المعلومات والخدمات التي تقدمها الوزارة، كما أنها سوف تكون  المصدر الرئيسي للحصول على أي معلومات أو بيانات تخص الوزارة والهيئات التابعة لها وكذلك المعلومات الرسمية عن المنشآت السياحية المرخص لها من قبل الوزارة.




 

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