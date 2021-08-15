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أول تعليق من الآثار عن حريق ميت رهينة

ميث رهينة
ميث رهينة
Native
الأحد، 15-08-2021 09:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار أنه تم السيطرة علي الحريق المحدود الذي  نشب بالحلفا و الهيش الموجودة خلف منطقة انتظار السيارات بمنطقة آثار ميت رهينة بسبب شدة حرارة الجو .
وأضاف عشماوي في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه، أنه لم تقع أي  خسائر في الآثار الموجودة بالمنطقة أو إصابات في الأرواح، حيث أن الحريق  بعيد تمامًا عن المعالم الأثرية بالمنطقة.
جدي بالذكر أنه وقع حريق في منطقة الحلفا والهيش الموجودة خلف منطقة انتظار السيارات بمنطقة آثار ميت رهينة.
 

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