الآثار: المالية وافقت علي تعيين هذه الفئة

الثلاثاء، 17-08-2021
08:39 ص
متابعات- أمينة عبد العال
صرح
الدكتور مصطفى وزيري
الأمين العام للمجلس الأعلى
للآثار أن وزارة المالية
قد وافقت على تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٧٠ من السادة مؤقتي
المجلس الأعلى للآثار مرجئين السراكي (بند أجر نظير عمل) نقلا إلى الباب الأول أجور
بموازنة المجلس.
وأضافة
وزيري
في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه، أنه تم الموافقة أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ
التعاقد.
وأوضح أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية
أنه قد تم تكليف اللجنة المشكلة بقرار الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتحرير العقود الوظيفية للسادة المذكورين خلال شهر
أغسطس الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بمقر عمل
اللجنة.