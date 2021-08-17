الثلاثاء 17 أغسطس 2021
توقيت مصر 13:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منع من يرتدي ملابس رائحتها كريهة من ركوب النقل العام في السعودية

فنانة شهيرة تحذف تغريدة عن طالبان بعدما فوجئت بتعليقات الجمهور

شاهد/ فيفي عبده: «اشتريت تربتي وجهزت أوضة ليا فيها جميلة ولذيذة»

شبه عُراة.. ميرهان حسين تثير الجدل بصورة جريئة مع بسمة بوسيل زوجة تامر حسني

إسرائيل تستنجد من الحرائق وتطلب المساعدة

وزير التعليم يعلن حجب نتيجة نجلي نائب برلماني بعد الضجة التي أثيرت

صدمة لجماهير الأهلي..صفقة تاريخية مع الهلال السعودي بطلها محمد الشناوي

تامر أمين يفجر مفاجاة عن بيرسي تاو بعد انتقاله لـ الأهلي

أول صور للأفغان الفارين من طالبان وهم متكدسين داخل الطائرة

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

الآثار: المالية وافقت علي تعيين هذه الفئة

الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
Native
الثلاثاء، 17-08-2021 08:39 ص متابعات- أمينة عبد العال
صرح الدكتور  مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن وزارة المالية قد وافقت على تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٧٠ من السادة مؤقتي المجلس الأعلى للآثار مرجئين السراكي (بند أجر نظير عمل) نقلا إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس.
وأضافة وزيري في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه، أنه تم  الموافقة  أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد.
وأوضح  أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية أنه قد تم تكليف اللجنة المشكلة بقرار  الدكتور  الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار  بتحرير العقود الوظيفية للسادة المذكورين خلال شهر أغسطس الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بمقر عمل اللجنة.
 

إقرأ ايضا

58873461_401

فنانة شهيرة تحذف تغريدة عن طالبان بعدما فوجئت بتعليقات الجمهور

296577_48_1608559608

شاهد/ فيفي عبده: «اشتريت تربتي وجهزت أوضة ليا فيها جميلة ولذيذة»

5581573901608537613

شبه عُراة.. ميرهان حسين تثير الجدل بصورة جريئة مع بسمة بوسيل زوجة تامر حسني

أخبار متعلقة

ارشيفية

إجراءات عاجلة من السياحة لتقييم مستوي الفنادق والمنتجعات

ميث رهينة

أول تعليق من الآثار عن حريق ميت رهينة

الكاهن فاقد الأرجل

الآثار والخارجية تنجحان في استرداد تمثال الكاهن " ني كو بتاح" من هولندا