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العثور على فنانة شهيرة مقتولة في منزلها: الله ينتقم من اللي قتلك

فنانة
العثور على فنانة شهيرة مقتولة في منزلها: الله ينتقم من اللي قتلك
 
الخميس، 18-03-2021 08:37 ص أحمد عادل شعبان
صدمة في الوسط الفني السوري بعد العثور على جثة الفنانة رائفة الرز مقتولة.

وأعلنت السلطات الهولندية مقتل رائفة في منزلها كاشفة مؤكدة أن الواقعة حتى الآن محل تحقيق.

ونعت الفنانة أمل عرفة مواطنتها رائفة الرز بعد وفاتها قائلة: يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان ابنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!! الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا أغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء الله معك.
 

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