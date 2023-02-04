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العثور على رجل أعمال عربي ميتًا داخل غرفة نومه في فندق شهير بالقاهرة

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جثة
Native
Teads
السبت، 04-02-2023 10:26 ص

لفظ رجل أعمال أردني أنفاسه الأخيرة، أمس الجمعة، داخل غرفة نومه بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

رجل الأعمال "رضا" تعرض لأزمة قلبية على أثرها استدعى الفندق الطبيب الخاص للكشف عليه لكن رجل الأعمال كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأخطرت إدارة الفندق جهات التحقيق لتولي التحقيقات في الواقعة.
تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من فندق شهير بوسط القاهرة، بالعثور على جثمان رجل أعمال يبلغ من العمر 63 عاما، متوفى داخل غرفته.
وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وثبت صحة الواقعة والعثور على جثة رجل أعمال أردني الجنسية مسن مرتديا ملابسه كاملة، وتم فحص غرفته لبيان تعرضه للسرقة من عدمه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

واستمع رجال المباحث، لأقوال العاملين بالفندق كما طلبوا كاميرات المراقبة بالفندق لفحصها، وأمرت النيابة العامة الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على المتوفى لبيان سبب الوفاة.
 

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