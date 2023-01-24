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فنانة شهيرة ترفع دعوى خلع على زوجها رجل الأعمال وتكشف السبب الصادم

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علا غانم
Native
Teads
الثلاثاء، 24-01-2023 10:25 ص

 

تنظر محكمة الأسرة بقصر النيل، اليوم الثلاثاء، 24 يناير 2023، دعوى الخُلع المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها عبد العزيز لبيب، للضرر ولوجود خلافات زوجية بينهما، وفي وقت سابق تم تأجيل الدعوة إلى جلسة اليوم 24 يناير 2023.

 

وأقام دعوة الخلع المستشار عاصم قنديل، عن موكلته الفنانة علا غانم، بمحكمة الأسرة بقصر النيل ضد زوجها، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، واستحالة إكمال العلاقة الزوجية معه.

 

وقدم عاصم قنديل محامى الفنانة علا غانم طلبا بشطب الدعوى من رئيس المحكمة لتصالح المدعية مع المدعى عليه، قبل أن تقرر  محكمة الأسرة بقصر النيل، تأجيل نظر، دعوى الخلع المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها الثالث عبد العزيز لبيب رجل الأعمال، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما إلى جلسة اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 للإعلان.

 

 

 

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