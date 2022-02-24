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الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الطفل شبل يام

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الخميس، 24-02-2022 02:22 م
توفي أمس المنشد الكويتي الطفل حسين العجمي الذي عرفه الجمهور باسم "شبل يام" عن عمر 10 سنوات، بعد تعرضه لإصابته في حادث سير تعرض له قبل أيام قليلة، خلال طريق العودة من السعودية الى الكويت.
وقد نقل يام الى العناية الفائقة حيث مكث عدة ايام، بانتظار اي تحسن، حتى ان وزارة الصحة تحركت لنقله عبر طائرة خاصة لمستشفى متخصص بحالته في الرياض، لكن جسمه الهزيل لم يستطع ان يقاوم كل هذه الآلام، وقد حدد الطب الشرعي ان السبب الاساسي للوفاة هو نتيجة إصابته بتلف كبير في الدماغ.
وتوفي الطفل الكويتي"حسين العجمي" المعروف باسم "شبل يام"، بعد مرور عدة أيام على دخوله في غيبوبة إثر تعرضه لحادث مروري في الكويت.
وسبب رحيل الطفل الكويتي حزنا لدى متابعيه، الذين اعتادوا سماع صوته الشجي، وهو يردد الأناشيد والشيلات الخليجية، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الوفاة بشكل واسع.
 

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