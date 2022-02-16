فيديو صادم.. شابان في الكويت يعتديان على سائق أتوبيس مصري حتى فقد الوعي

الأربعاء، 16-02-2022
09:33 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم لمشاجرة بين شابين في
الكويت
، ووافد مصري يعمل سائقا على أتوبيس عام.
وظهر في فيديو المشاجرة التي وقعت داخل الحافلة ووثقها أحد المارة من أمام الحافلة،
4 أشخاص يتعارك اثنين منهم بالأيدي مع السائق وتبادلوا اللكمات.
وظهر في الفيديو قيام احدهم بخنق السائق بشدة ومحاولة البعض إفلاته من بين
إيدي الشاب، لأكنهم فشلوا حتى فقد السائق الوعي وسقط على الأرض مغشيًا عليه.
ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية
الكويت
ية خلال بيان لها، تقدم سائق حافلة للنقل العام، ببلاغ لشرطة السالمية، يفيد
فيه بتعرضه للضرب من قبل شخصين ولاذا بالفرار، مشيرة إلى تسجيل قضية اعتداء بالضرب
بالواقعة وإحالتها إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وأنه جار ضبط المتهمين
لاتخاذ اللازم بحقهما. ولم يوضح البيان ، هوية الأشخاص في المشاجرة.
وقال مغردون كويتيون، إن السائق المصري يبلغ من العمر نحو 29 عاما، ويعمل
على حافلة تابعة لإحدى شركات النقل، مشيرين إلى أن الشاب المصري تم إسعافه داخل
المستشفى من الجروح التي سببتها المشاجرة.
شاهد الفيديو بالضغط : وفيديو بداية المشاجرة هنا
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