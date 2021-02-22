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«الشرق» السعودية: إصابة عمر البشير بـ«كورونا» داخل السجن

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البشير
 
الإثنين، 22-02-2021 04:07 م المصريون

أفادت قناة "الشرق" السعودية، في نبأ عاجل لها، بإصابة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بفيروس كورونا.
ونقلت "الشرق" عن مصادرها الخاصة قولها إن "البشير نقل إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الخرطوم، بعد إصابته بفيروس كورونا".
وديسبمر الماضي، تضاربت الأنباء حول إصابة البشير بفيروس كورونا، حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات بوفاته داخل السجن.
وكان عبدالله البشير، شقيق الرئيس المعزول، والذي كان موقوفا على ذمة فساد مالي، قد توفي أواخر العام الماضي بأحد مراكز الحجز في الخرطوم متأثرا بكورونا.
 

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