«الشرق» السعودية: إصابة عمر البشير بـ«كورونا» داخل السجن

الإثنين، 22-02-2021
04:07 م
المصريون
أفادت قناة "الشرق
" السعودية، في نبأ عاجل لها،
بإصابة الرئيس السودان
ي المعزول عمر البشير
بفيروس كورونا
.
ونقلت "الشرق
" عن مصادرها الخاصة قولها إن
"البشير نقل إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الخرطوم، بعد إصابته بفيروس كورونا
".
وديسبمر الماضي، تضاربت الأنباء حول إصابة البشير بفيروس
كورونا
، حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات بوفاته داخل السجن
.
وكان عبدالله البشير، شقيق الرئيس المعزول، والذي كان موقوفا
على ذمة فساد مالي، قد توفي أواخر العام الماضي بأحد مراكز الحجز في الخرطوم متأثرا
بكورونا
.