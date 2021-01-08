السيسي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد الثلاثاء

الجمعة، 08-01-2021
02:02 م
المصريون
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي
، مجلس النواب
الجديد للانعقاد
صباح الثلاثاء المقبل، لافتتاح دور الانعقاد
العادي للفصل التشريعي الثاني للبرلمان.
ومن المفترض أن تترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب
، الجلسة الافتتاحية من الفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.
وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن يعاون الشوباشي، أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد
، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات- حسب اليوم السابع- ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.