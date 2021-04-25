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مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
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السيسي يتلقى لقاح كورونا
الرئيس السيسي
الأحد، 25-04-2021
02:44 م
المصريون
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التطعيم بال
لقاح
المضاد لفيروس
كورونا
، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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الرئيس السيسي
كورونا
لقاح
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