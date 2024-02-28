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الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن رأس الحكمة

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الرئيس السيسي
الأربعاء، 28-02-2024 11:38 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا حمل رقم 55 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض لاستخدامها في إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة.
ونص القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية على: تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170 مليون و800 ألف متر مربع ناحية محافظة مطروح وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.
وتضمن المادة الثانية: يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
ونصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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