السودان يصدم إثيوبيا بتصريحات قوية وعاجلة

الخميس، 31-12-2020
06:28 م
المصريون
قال وزير الخارجية السودان
ية عمر قمر الدين، إن بلاده لا تعير اهتماما، لتصريحات الخارجية الإثيوبية عن السودان
.
وأوضح قمر الدين - خلال مؤتمر صحفي اليوم في رده على سؤال عن تصريحات للناطق الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية فيها غمز ولمز ضد السودان
- إن الخارجية الاثيوبية تقول ما تريد في شأن يخص الحكومة الاثيوبية، لكن لن نعير اهتماما لما تقوله في السودان
، لأن هذا قضايا تخصنا، ونعبر عنها نحن نيابة عن حكومتنا وشعبنا.
وأشار إلى أن الحكومة السودان
ية لم تتلق أي اعتراضات رسمية على اتفاقية الحدود
مع اثيوبيا، مضيفا: "لم تذكر إثيوبيا
إلى الآن أنها تخلت عن اتفاقيات الحدود
، سمعنا في الإعلام عن هذا الأمر، لكن ليس هناك اعتراض رسمي، لأن أثيوبيا تعرف أن بملك أيدينا وبملكها أيضا ما يدحض هذه المقولات".
وكشف الوزير أن القوات المسلحة السودان
ية سيطرت بشكل كامل على كامل التراب السودان
ي فيما يخص الحدود
الشرقية، لافتا إلى أن وزارة الخارجية تعمل مع لجنة الحدود
على اصدار بيان خاص بمسألة الحدود
، وما يخص قضية الحدود
الآن.