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السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن سد النهضة

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الإثنين، 12-07-2021 09:16 ص
أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الاثنين، أن روسيا يمكنها أن تسعى لإقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في قضية سد النهضة.
وقالت المهدي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن مباحثاتها في روسيا ستتضمن شرح وتوضيح موقف السودان إزاء قضية سد النهضة وسلوك إثيوبيا المتعنت.
وأشارت المهدي إلى الشركات الروسية في السودان ستستمر في عملها، مضيفة: “نسعى لجذب المزيد من الشركات والاستثمارات الروسية ويمكن للسودان أن يكون سوقًا للمعدات الروسية”.
وكان ساميويل وربيرج الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن  الإدارة الأمريكية  لا تري حلا لأزمة سد النهضة سوي الحل الدبلوماسي، مؤكدا أن قضية سد النهضة مهمة جدا بالنسبة للمجتمع الدولي.
وأشار وربيرج إلى أن واشنطن لا تدعم أي حل عسكري لأزمة سد النهضة، مكررًا دعوته لجميع الأطراف للتفاوض.
 

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