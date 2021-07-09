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آبي أحمد يوجه رسالة إلى مصر والسودان بعد جلسة مجلس الأمن

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الجمعة، 09-07-2021 07:40 م

وجه رئيس الوزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اليوم الجمعة، رسالة طمأنة إلى الشعبين المصري والسوداني، بشأن سد النهضة، بعد جلسة مجلس الأمن بشأن السد.
وقال آبي أحمد في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر” باللغة العربية: "يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد".
وأضاف: "أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهما لن يتعرضا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق".
وتابع: "في السودان سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل".
يأتي ذلك بعد جلسة عاصفة في مجلس الأمن الدولي مساء أمس، أعربت خلالها مصر والسودان عن مخاوفهما من أضرار سد النهضة الإثيوبي، وطالبا باتفاق قانونية لظروف ملئه وتشغيله.
 

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