السعودية توجه طلبًا عاجلًا إلى فرنسا بشأن خالد العتيبي

الأربعاء، 08-12-2021
09:12 ص
طالبت السفارة السعودية
في فرنسا
، السلطات بالإفراج الفوري عن مواطنها خالد
بن عائض العتيبي، الذي اتهمته فرنسا
بالتورط في قضية الصحفي السعودي الراحل جمال
خاشقجي
.
وأكدت السفارة السعودية
لدى فرنسا
، أن المواطن المعتقل في باريس على ذمة
الاشتباه بضلوعه في قتل الصحفي جمال خاشقجي
، لا علاقة له بالواقعة، وطالبت بإطلاق
سراحه العاجل.
وأضافت السفارة في بيان على "تويتر": "إشارة إلى ما تم
تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال
خاشقجي
، تود سفارة المملكة في فرنسا
التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم
إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة"، مطالبة فرنسا
بإخلاء سبيله فورا.
وأكدت في بيانها أن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاما حيال كل من ثبت مشاركته
في قضية خاشقجي
، مشيرة إلى أنهم يقضون عقوبتهم.
وفي وقت سابق، نفى مسؤول سعودي صحة الأخبار التي أوردتها وسائل إعلام
فرنسية يوم الثلاثاء حول اعتقال أحد المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي
.
وصرح بأن تقارير وسائل الإعلام عن اعتقال مشبوه بقتل خاشقجي
في باريس
"حالة خطأ في تحديد الهوية".
وشدد على أن من أدينوا بجريمة قتل خاشقجي
يقضون حاليا عقوباتهم في المملكة.
واعتقلت السلطات الفرنسية أمس، أحد المتهمين بقتل خاشقجي
بعد أيام من إجراء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مباشرة في السعودية
مع ولي العهد الأمير
محمد بن سلمان.
وقالت إذاعة "آر.تي.إل" إنه تم اعتقال خالد بن عائض العتيبي
البالغ 33 عاما العضو السابق في الحرس الملكي السعودي صباح الثلاثاء في مطار شارل
ديغول أثناء استعداده للمغادرة إلى الرياض.