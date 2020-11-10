السعودية تعلن افتتاح معبر حدودي هام في هذا التوقيت

السعودية تعلن افتتاح معبر حدودي هام في هذا التوقيت

أعلن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أنه سيتم افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال 7 أيام، وفق ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن المجلس التنسيقي السعودي العراقي.





وشدد وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين، على أن العلاقات السعودية العراقية علاقة تاريخية وأخوه تاريخية لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ونعمل على تعزيز تلك العلاقات الأخوية.





ونوه الأمير فيصل بن فرحان بنتائج الاجتماعات التي عقدت في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي، التي تعكس إرادة قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والانطلاق بها إلى عهد جديد مما يعود بالنفع على المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.





