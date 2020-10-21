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السعودية.. إحباط تهريب 2.5 طن من المخدرات

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السعودية.. إحباط تهريب 2.5 طن من المخدرات
 
الأربعاء، 21-10-2020 07:03 م الطيب حسين


نجحت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، فيي إحباط محاولة تهريب 2542 كيلوجرامًا من مادة القات المخدرة بمنطقة جازان.

جاء هذا حسبما ذكر المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني.

وأشار، إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، حيال المضبوطات، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى.


وقال المسئول السعودي، إن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

 

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