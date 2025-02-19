تحرشوا بها فأشعل النـ.ـار في نفسه بالمحلة الكبرى

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض واقعة اشتعال النيران بجسد أحد الباعة الجائلين بسبب مواد حارقة، وذلك عقب خلافات مع آخرين ناتجة عن غيرة مفرطة وعلاقته بإحدى السيدات بمدينة المحلة الكبرى.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على فيسبوك، قد رووا مشاهدتهم لالتهام النيران جسد أحد الأشخاص من الباعة الجائلين أثناء سيره بطول شارع البحر بجوار أسواق عمر أفندي، ضمن نطاق دائرة قسم أول المحلة.

وأفاد شهود عيان أن سبب ما تعرض له الشاب جاء نتيجة خلافات مع زملائه من الباعة الجائلين، بسبب معاكستهم لفظيًا لإحدى السيدات التي تربطه بها علاقة معرفة وقرابة قوية.