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السعودية.. تحذير أمني عالي الخطورة

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السعودية.. تحذير أمني عالي الخطورة

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الأحد، 28-03-2021 10:18 ص محمد فضل

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، اليوم تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في منتجات Apple.
وأوضح المركز أن Apple أصدرت عدة تحديثات لمعالجة الثغرة في عدة منتجات، كاشفة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (.Cross-site scripting (XSS
وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات:
https://support.apple.com/en-us/HT212258
https://support.apple.com/en-us/HT212257
https://support.apple.com/en-us/HT212256


 

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