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موكا حجازي لـ النيابة: مارست الرذيلة بـ"الحب" وبمقابل مادي

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موكا حجازي
Native
السبت، 10-07-2021 12:35 م

اعترفت فتاة "التيك توك" موكا حجازي، أمام  نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة ، باعترافات صادمة، عقب إلقاء الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض عليها بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر عدة تطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة على مدار قرابة 8 ساعات التفاصيل الكاملة، حيث أقرت موكا حجازي بتحقيقات النيابة العامة ، بارتكابها ما نسب إليها من نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء ، حيث واجهت النيابة المتهمة بمقاطع الفيديو المقدمة من مباحث الآداب واعترفت أنها هي من ظهرت بتلك المقاطع.
واعترفت موكا حجازي، بأنها قامت منذ عدة أشهر بانشاء عددا من الحسابات على تطبيقات فيس بوك وانستجرام وتيك توك، كما أنشأت قناة على يوتيوب لتصوير مقاطع فيديو ونشرها عبر تلك التطبيقات بعد عرض احد اصدقائها الفكرة عليها بهدف تحقيق الربح والثراء السريع.
وأدلت المتهمة بهوية صديقها صاحب الفكرة ومصور الفيديوهات فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره.
وشرحت التحقيقات، أن مصور مقاطع الفيديو كان يشارك موكا حجازي في الارباح التي يتحصلان عليها من المشاهدات التي تحققها تلك المقاطع.
وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة ايضا بممارستها الأعمال المنافية للآداب حيث كانت تتردد على منازل عدد من أصدقائها لممارسة الرذيلة معهم أحيانا بمقابل مادي واحيانا بدون مقابل "بالحب" على حد قولها. 
وجهت النيابة للمتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء وممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وقررت ايداعها احدى دور الرعاية لحداثة سنها حيث تبلغ من العمر 16 عاما.
 

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