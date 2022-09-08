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الرقابة الإدارية تضبط قضية رشوة في وزارة العدل.. تفاصيل

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الرقابة الإدارية
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الخميس، 08-09-2022 01:09 م
قال موقع "مصر تايمز"، إن الرقابة الإدارية ألقت القبض على خبير هندسي بوزارة العدل، متلبسا بتقاضي رشوة مقابل تزوير تقرير لتقديمه للمحكمة.

ووفقا للموقع جاءت البداية بورود معلومات تفيد "بمفاوضات بين "أ.ش" ويعمل خبيرا هندسيا بوزارة العدل ومدع في إحدى القضايا المنظورة أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية والمتعلقة بنزاع على قطعة أرض مقام عليها عقار بمنطقة النزهة، حيث طلب مبلغا ماليا مقابل تزوير التقرير الهندسي الذي سيتم تقديمه للمحكمة".

واستصدرت الرقابة الإدارية إذنا من النيابة العامة لمراقبة ومتابعة هواتف المتهم والمدعي، حتى تمكنت من رصد محادثات الخبير الهندسي مع الراشي، وتم إلقاء القبض عليه بمنطقة مصر الجديدة، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
 

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