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شاهد لحظة ضبط مدير الأمن الوطني بدولة عربية متلبسًا بجريمة مخلة بالشرف

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مدير الأمن الوطني
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الثلاثاء، 06-09-2022 09:46 ص

ألقت أجهزة الأمن بالتعاون مع أجهزة هيئة نزاهة العراقية، القبض على مدير الأمن الوطني في محافظة ميسان العراقية، متلبسًا أثناء تلقيه رشوة والتي تعد جريمة مخلة بالشرف.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة القبض على القيادي الأمني العراقي، حيث بأت القصة حين وردت معلومات إلى أجهزة هيئة النزاهة العراقية، حول ابتزاز العقيد المذكور ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقيَّة المودعـة لـديه، ومطالبتهم بدفع 7500 دولار مقابل تسليمهم إحـدى السيارات نوع (بيـك اب فـور ويل)، ضبطت سابقاً من قبل المديرية.

وأوضحت المعلومات، أنه تم تشكيل فريق توجه إلى المديرية لاستدراج المتهم في مكتبه، وتسليمه المال، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بقبض الرشوة.

وكان المقطع قد أظهر، دخول عناصر من الأجهزة المختصة العراقية على المسؤول لحظة تلقيه الرشوة، بينما ظل الأخير في مكانه ولم يتحرك من الصدمة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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