الخميس 27 مارس 2025
توقيت مصر 20:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة في الوسط الفني.. فنانة شهيرة تدخل في غيبوبة بشكل مفاجئ

الراقصة الحقيقة التي أدت دور "إش إش" تكشف عن نفسها وتفجر مفاجأة

حسام موافي: نوع من الطعام مذكور في القرآن يحميك من جميع الأمراض

رغم قصف الجبهات.. خالد سرحان يفاجئ محمد رمضان بتصريح غير متوقع

أول قرار لـ محمد الخطيب ردًا على قرارات اللجنة الأولمبية

ميدو يشكر زيزو ووالده ويكشف السبب

لفظ قبيح.. مصطفى محمد يعترف بخطأه ويوجه رسالة لحسام حسن

ما علاقة فلسطين؟.. سر وشم كلمة "كافر" والصليب على جسد وزير الدفاع الأمريكي

فيديو.. القبض على طبيب سحل سيدة مسنة قدمها مكسورة في مدخل عمارة بالشرقية

شاهد لحظة القبض على مفتي بشار الأسد أثناء محاولة هروبه خارج سوريا

الداخلية تكشف مفاجأة عن هوية الملثمين في شوارع الجيزة

Capture
ا
الإثنين، 24-03-2025 01:06 م

 

 

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على المتهمين بارتداء أقنعة وجه والسير في أحد شوارع الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يسير برفقة اثنين آخرين يرتديان أقنعة وجه.

وبالفحص، تمكن رجال المباحث من تحديد المتهمين وضبطهم، حيث تبين أنهم "يحملون جنسية إحدى الدول".

وبمناقشتهم، أقر أحدهم بأنه صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المقطع كان مجرد مشهد تمثيلي أداه مع اثنين من أصدقائه في أحد شوارع محافظة الجيزة، وقام ببثه على صفحته بهدف تحقيق الشهرة وزيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

إقرأ ايضا

150605063818221~femme_coma

صدمة في الوسط الفني.. فنانة شهيرة تدخل في غيبوبة بشكل مفاجئ

196-131253-substitute-dancer-series-sh-sh-reveals-2

الراقصة الحقيقة التي أدت دور "إش إش" تكشف عن نفسها وتفجر مفاجأة

230

حسام موافي: نوع من الطعام مذكور في القرآن يحميك من جميع الأمراض

أخبار متعلقة

Capture

بيان من الداخلية بشأن ما تم تداوله حول حبس ضابط لفق قضية مخدرات لسائق

Capture

بيان من الداخلية بشأن فيديو التحـ.ـرش في أتوبيس

المتهمين فى قضية FBC_877_105123

الداخلية تنشر صورة المتهمين في واقعة نصب منصة FBC