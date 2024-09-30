كشفت أجهزة
وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تناقلته عدد
من القنوات ، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار
أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة
بالقاهرة ، عبارة عن أوراق وصورة للاعب
مؤمن زكريا ، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.
بالفحص تمكنت
الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار
إليه، وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف باختلاقه
الواقعة بالإشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا نجله"
وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب/ مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة
صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها
مجموعة من الدبابيس ، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب/
مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم
بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة ، وتصوير مقطع الفيديو
المتداول ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح
مادياً وتسليمها عقب ذلك للاعب/ مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام
بدوره بالتخلص منها ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.
تم اتخاذ
الإجراءات القانونية .. وجار تكثيف الجهود لضبط
المتهم الهارب.