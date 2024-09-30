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بعد فيديو صادم.. الداخلية تعلن القبض على طبيبين تحرشا بالمريضات

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الإثنين، 30-09-2024 01:30 م


أعلنت وزارة الداخلية القبض على طبيبين متورطين في واقعة تحرش بمريضات، فيما اتخذت نقابة الأطباء الإجراءات اللازمة التي قد تصل إلى حد الشطب.

وأفادت الأجهزة الأمنية بضبط طبيبين في محافظ الأقصر، بعد تداول مقطع صوتي بينهما عن تحرشهما بمريضات في أثناء توقيع الكشف الطبي عليهن.

 

القصة الكاملة لتحرش أطباء بالمريضات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق قصة طبيب يدعى "محمود. ح" تم اكتشافها عن طريق الصدفة، بعدما علق على صورة إحدى الفتيات، مما أثار حفيظة البعض.

وتبين لاحقاً أن الطبيب لديه تدوينات تكشف عن اعترافه بتحرشه بالمرضى، بالإضافة إلى فيديو يظهر تحرشه لفظياً بالنساء في الشارع.

وعقب انتشار المقطع الصوتي، حددت الأجهزة الأمنية مكان الطبيبين وألقت القبض عليهما للتأكد من ملابسات الواقعة وحقيقة المقطع الصوتي.

بلاغ لنقابة الأطباء

وكانت نقابة الأطباء المصرية تلقت بلاغا من مبادرة "Speak Up" النسوية، ضد طبيب مصري يدعى "محمود. ح" عن تحرش مجموعة من الأطباء بفتيات في الطريق العام، وثبتت الوقائع عن طريق فيديو نشره أحدهم، كما وردت لها اتهامات عن طبيب أسنان صرح في فيديو بأنه يقوم بالتحرش بالمريضات، مما استدعى اتخاذ نقابة الأطباء الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الشطب.

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