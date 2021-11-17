الداخلية تكشف تفاصيل ضبط رجل أعمال محكوم عليه بـ 1000 سنة سجن

الأربعاء، 17-11-2021
02:23 م
كشفت وزارة
الداخلية
، تفاصيل القبض على رجل أعمال هارب من أحكام قضائية بـ1195 سنة سجن، داخل
فيلا بمنطقة التجمع الخامس.
وأكدت معلومات
الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام اختباء أحد الأشخاص، مقيم
بدائرة قسم شرطة شرق ببورسعيد مطلوب التنفيذ عليه فى 124 قضية “تزوير”، بإجمالي
مدد حبس 1195 سنة بإحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة
خشية ضبطه. وفقاً لموقع “الشروق”
واستهدفت قوات
الأمن المتهم وتمكنت من ضبطه خلال تواجده بالفيلا المشار إليها، وبمواجهته
بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.