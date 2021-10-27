الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

بالصور.. الداخلية تعلن مقتل الشاب الذي هدد فتاة ووالدها

Capture
القتيل
Native
الأربعاء، 27-10-2021 01:42 م

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" يتضمن استغاثة من إحدى الفتيات، بقيام أحد أقاربها (عاطل - مقيم بسوهاج) بترويع وتهديد والدها لوجود خلافات مالية بينهما.
وبالفحص تبين أن المذكور سبق اتهامه فـى (19) قضية ما بين (قتل عمد - سلاح ناري - مخدرات - ضرب - شروع فـى قتل) ، ومطلوب التنفيذ عليه فـى جنايتين (بالإعدام شنقاً ، وبالسجن ثلاث سنوات).. ومحكوم عليه بالحبس (11) شهر فـى (5) قضايا ما بين "تبديد وضرب" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية إطلاق أعيرة نارية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي بسوهاج، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها ، فبادلته القوات بالمثل ، مما أسفر عن مصرعه ، وعُثر بجواره على ( بندقية آلية - 4 خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار - صديري).
واتخذت الإجراءات القانونية.



 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

أخبار متعلقة

2016-636027985224188177-418_main

الداخلية تفجر مفاجأة بالعثور على غطاء سيارة في قاع النيل وتحسم الجدل

1-1395862

قرار بعودة الجماهير للملاعب بداية من الدوري الجديد

19_2021-637556690788690951-869

8 مليون دولار في غرفة سرية.. الداخلية تحبط مخطط إخواني (تفاصيل)