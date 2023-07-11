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الأكبر في تاريخ مصر.. أحمد موسى يعلن مفاجأة غير سارة للمواطنين

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احمد موسى
الثلاثاء، 11-07-2023 07:28 ص



قال الإعلامي أحمد موسى، إن التضخم في مصر الشهر الماضي وصل إلى 41%، معقبا: "مفاجأة ليست سعيدة".


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "قد يكون هذا هو أكبر رقم التضخم في تاريخ مصر"، لافتا: "البنك المركزي أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 41% في يونيو 2023".



وأشار: "التضخم أثر سلبا على المواطن المصري خلال الفترة الأخيرة"، موضحا: "أكبر معدل تضخم على الإطلاق في مصر، وزيادة معدلات التضخم تعني ارتفاع الأسعار".



وأوضح: "الحكومة تأخرت في الأطروحات وتخارج الدولة.. وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية".


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