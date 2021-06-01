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التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم

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الثلاثاء، 01-06-2021 03:32 م

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حذف أصحاب البطاقات التموينية في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة عند استخدامهم موقع “دعم مصر” للحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا، حيث يتم عمل الآتي:
1- إلغاء البطاقة نهائيًا.
2- المساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.
ووضعت وزارة التموين الموافقة على الرسالة التحذيرية شرطا لحصول المواطنين على الخدمات التموينية إلكترونيا من خلال موقع “دعم مصر”.
وتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع خدماتها التموينية عبر موقع “دعم مصر” وبوابة مصر الرقمية، حيث يستطيع المواطن إنهاء جميع متطلباته عبر الموقع، ومن بين تلك الخدمات الآتي:
إصدار بطاقة تموين جديدة
فصل اجتماعي (استخراج بطاقة تموين مستقلة)
ضم أفراد الأسرة (الزوجة - الأطفال)
استخراج بدل فاقد أو تالف بطاقة تموين
تغيير محافظة بطاقة التموين
 

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