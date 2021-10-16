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التضامن تعلن عن موعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 16-10-2021 09:13 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات برنامج  الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر للمستفيدين من البرنامج، على أن يبدأ الصرف من مكاتب البريد المصري غدا السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، أما المستفيدون الذي استخرجوا بطاقات «ميزة» البنكية يمكنهم الصرف بدءًا من اليوم الجمعة، نظراً لإمكانية صرفهم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123  وذلك طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه  شهريًا، حيث تبلغ قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدين «كرامة»  ما يزيد على 597 مليون جنيه بواقع 450 جنيهًا للمسنين ومثلها للأشخاص ذوى الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيهًا، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
أما مستفيدين برنامج «تكافل»  فتكلفة الصرف لهم تزيد على 974 مليون جنيه شهريًا،حيث  يبلغ متوسط الصرف للأسرة المستفيدة حوالي 500 جنيه شهرياً.
وفي إطار سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الوزارة والتي تشجعها الدولة منذ أكثر من عام، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى من استبدال بطاقات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية في ثماني محافظات تشمل بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، معلنة بدء استخراج المرحلة الثانية من بطاقات “ميزة” في نوفمبر .
وسيبدأ عملاء  برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة بكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة للماكينات التابعة لغيرها من البنوك المنتشرة علي مستوي الجمهورية، وجميع مكاتب البريد، كما يمكنهم إجراء جميع المعاملات الحكومية والشراء من المولات التجارية. 
وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.
كما أوضحت القباج أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل  على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.
 

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