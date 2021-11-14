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التضامن تطلق تدريبات «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة

تدريبات " مودة "
تدريبات " مودة "
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الأحد، 14-11-2021 09:14 ص متابعات- أمينة عبد العال
تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج بتعزيز حملات التوعية للمقبلين على الزواج، انطلقت تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" على مستوى ٥٩ معهد عالي ومتوسط، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد كمرحلة تجريبية، ثم التوسع على مستوى جميع المعاهد والمؤسسات التعليمية، حيث يقوم ٧٣ عضو هيئة تدريس بتنفيذ تدريبات مودة لطلابهم وذلك على مستوى معظم القطاعات الجغرافية بالجمهورية.
وتستهدف هذه المرحلة تنفيذ ٥٩٠ تدريبًا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استعدادات مشروع مودة للعام الدراسي الجديد، فقد قام المشروع بتنفيذ تدريب متخصص لإعداد شبكة جديدة من المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة، وتم تدريب ١٤٠ عضوًا بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان خلال شهر يوليو الماضي.
كما قام المشروع أيضا بإعداد شبكة من الكوادر الشبابية من طلبة المعاهد ليقوموا بتكوين أسرة مودة داخل معاهدهم بهدف التعريف بالمشروع وبأهم رسائله وبمنصته الرقمية التي تخطت معدلات التردد بها ـ ٤.٣ مليون متردد.
ويهدف المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع والتي ارتفعت في السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الطلاق 12% في عام 2021، وذلك من خلال توفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية للمُقبلين على الزواج بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.
 

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