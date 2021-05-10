الإثنين 10 مايو 2021
توقيت مصر 12:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة شهيرة تعلن خلع زوجها رجل الأعمال السعودي.. والأخير يرد

قبل انطلاقها بساعات.. الزمالك يهاجم حكم مباراة القمة: «متقلش في الفطار»

جماهير الزمالك تفتح النار على حسين الشحات بعد تصريحاته

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

الاتحاد الأوروبي يقرر وقف استيراد هذا النوع من لقاح كورونا

أمير قطر يصل السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان

تنفيذ حكم الإعدام في الراهب تواضروس

الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة من طقس اليوم

وزير السياحة يلتقي بالأمريكية جلوريا والكر في أول أيام تحقيق حلمها بزيارة الأهرامات

بشري سارة لمرضي السكر .. والسر " حليب الإبل "

ADS
 

الاتحاد الأوروبي يقرر وقف استيراد هذا النوع من لقاح كورونا

0ab580cc-7df6-4c66-8c35-b1e7904ae616
ا
Native
الإثنين، 10-05-2021 10:38 ص

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار الاتحاد الأوروبي عدم تجديد طلب الحصول على لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة “أسترازينيكا”.
وقال ماكرون إن سياسة الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الاستجابة بشكل خاص لمتحورات الفيروس… نرى أن بعض اللقاحات الأخرى أكثر فعالية.
وقال تيري بريتون مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي أمس الأحد، إن المفوضية الأوروبية لم تطلب شراء جرعات إضافية من لقاح “أسترازينيكا” لما بعد يونيو المقبل.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ إجراءات قانونية قبل أسبوعين ضد الشركة المصنعة للقاحات بسبب عدم احترامها شروط تعاقداتها.
وأوقفت جنوب إفريقيا في وقت سابق من العام الجاري استخدام لقاح “أسترازينيكا”، بعد أن أشارت البيانات الأولية إلى أنه قد يكون أقل فعالية ضد سلالة الفيروس المنتشرة في البلاد.
وأصبحت السلالة التي رصدت في بريطانيا للمرة الأولى هي السلالة المنتشرة في فرنسا إلى حد كبير، فيما تمثل السلالة الجنوب إفريقية نسبة محدودة من أعداد الإصابات التي تم رصدها في البلاد، فيما جعلت بريطانيا من لقاح “أسترازينيكا” محور حملة التطعيم التي أطلقتها.
 

إقرأ ايضا

420211015038504705398

فنانة شهيرة تعلن خلع زوجها رجل الأعمال السعودي.. والأخير يرد

hgvhif

تنفيذ حكم الإعدام في الراهب تواضروس

الأقصى

فنانة شهيرة تدعم المرابطين في حي الشيخ جراح: اللهم أيقظ الأمة من غفلتها عن نصرة الأقصى

أخبار متعلقة

1-1375980

مفاجأة.. متلقي لقاح كورونا يمكن أن ينقل عدوى الفيروس لغيره

لقاح سينوفارم الصيني

500 ألف جرعة لقاح كورونا تصل مصر خلال أيام

فايزر

رئيس شركة "فايزر" يفجر مفاجاة حول جرعات لقاح كورونا