500 ألف جرعة لقاح كورونا تصل مصر خلال أيام

السبت، 24-04-2021
07:37 م
محمد فضل
قال الدكتور علاء عيد رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن مصر
ستستقبل خلال الأيام القادمة 500 ألف جرعة
من لقاح سينوفارم الصيني
.
وأوضح عيد، في تصريحات صحفية، إنه أكثر من 1.2 مليون مواطن سجلوا على موقع تسجيل لقاح كورونا
، مضيفا أن 550 ألف مواطن منهم تلقوا اللقاح.
وأكد، أن العالم كله دخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا ومنهم مصر
، مضيفًا أن الأعراض كما هي من الموجة الأولى.
وأضاف، أن فيروس كورونا لم يشهد اي تحور بالموجة الثالثة والأعراض متوقعة بشكل كبير.
وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن قريبا سيتم توفير الهيلس كود لتسهيل إجراءات السفر، وأضافت أن الهيلس كود سيحمل المعلومات الكاملة للمواطنين كالتحاليل والفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت، إنه بالنسبة للوضع الوبائي في محافظات الصعيد فيوجد عدد اسره كافي بالمستشفيات، بالإضافة الي قوافل العزل المنزلي، والمشكله تكمن في وصول الحالات المستشفيات في وقت متاخر من اسبوع الي 10 أيام ، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.
وأوضحت وزيرة الصحة، ان قرار الإغلاق ليس بيد وزارة الصحة، ويوجد اجتماع بشكل مستمر مع أجهز الدولة للوصول الي افضل الحلول للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.
وأشارت الي انه يوجد تعاون مع الجانب الروسي، لتصنيع لقاح سبوتنك 5، ويوجد مصنع ب6 اكتوبر تابع لفاسكيرا، للوصول الي 100 مليون جرعة من اللقاح سنويا.