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رئيس شركة "فايزر" يفجر مفاجاة حول جرعات لقاح كورونا

فايزر
فايزر
 
الجمعة، 16-04-2021 01:04 م المصريون
فجر ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" مفاجأة مثيرة حول جرعات لقاح كورونا مشيرًا غلى أنه من المرجح أن يحتاج الحاصلون على لقاح "فايزر -بيو إن تك" ضد "كوفيد-19" إلى جرعة معززة من اللقاح بعد ستة إلى 12 شهراً من تلقي التطعيم الكامل.

وأكد بورلا خلال بث مباشر نُشر على موقع "فيسبوك"، أمس الخميس، أن بيانات العالم الحقيقي تُظهر أن لقاح ’فايزر‘فعال ضد التحور المقلق من فيروس كورونا الذي كشف عنه لأول مرة في جنوب إفريقيا، ويرمز له بـ"B.1.351".

وأشار إلى أن "الحماية تنخفض مع مرور الوقت ولكنها لا تزال مرتفعة للغاية في غضون ستة أشهر من تلقي اللقاح وأعتقد أنه ستكون هناك حاجة، بناءً على هذه البيانات، لإعادة التطعيم".

وأضاف بورلا أنه لم يتضح بعد عدد المرات التي يجب أن يعاد فيها التطعيم، ولكن السيناريو المحتمل هو أنه ستكون هناك حاجة على الأرجح لجرعة ثالثة في وقت ما بين ستة إلى12 شهراً، وبعد ذلك، ستكون هناك إعادة تطعيم سنوية ولكن كل ذلك يحتاج إلى تأكيد.
 

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