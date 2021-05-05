الجمعة 07 مايو 2021
توقيت مصر 12:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار عاجل من خادم الحرمين بمنح هؤلاء وسام الملك عبد العزيز

حقيقة وفاة الفنان سمير غانم

وفاة معلم روحي رش المبيدات الحشرية في فمه

تصريح مفاجئ من وزارة الحج والعمرة عن حج هذا العام

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شاهد.. نص تقرير كتبه جهاز أمني حساس عن مفكر مصري مثير للجدل

إصابة أسطورة ريال مدريد "إيكر كاسياس" بأزمة قلبية

بث مباشر.. الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

بث مباشر.. الزمالك وسموحة في الدوري

«حمدوك» يُعلق على تهديد «السيسي» بالحرب بسبب سد النهضة

ADS
 

مفاجأة.. متلقي لقاح كورونا يمكن أن ينقل عدوى الفيروس لغيره

1-1375980
ا
Native
الأربعاء، 05-05-2021 09:47 ص

تلقى حساب “الصحة_937” التابع لوزارة الصحة السعودية، سؤالًا من إحدى المواطنات، بموقع “تويتر” بشأن إمكانية نقلها عدوى فيروس “كورونا” إلى أهلها المصابين بأمراض مزمنة، رغم تقليها اللقاح، وإمكانية جلوسها في البيت بدون “كمامة”.
وقالت المواطنة في سؤالها: “أخذت اللقاح وأهلي في البيت عندهم أمراض مزمنة ما أخذوا اللقاح.. كلمت (937) قالوا عادي بعد اللقاح في البيت تجلسي بدون كمامة”.
وأضافت في سؤالها: أن خدمة (937) قالوا لها: “ما راح تعدي أحد هذا لقاح.. بس برا تلتزمي بالإجراءات الاحترازية.. بس هذا الفيديو يقول غير.. إيش الحل ما بي أضر أهلي”.
وأجاب الحساب على استفسار المواطنة، بقوله: “بشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفايروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها”.
وأكمل الحساب بقوله: “وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفايروس لغيرك؛ لذا يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد التطعيم”، مؤكداً أنه “لا يعتبر متلقي اللقاح معدي، ولا يوجد توصية بالعزل بعد تلقي لقاح فايروس كورونا”.

 

إقرأ ايضا

إي وايان ميرتا

وفاة معلم روحي رش المبيدات الحشرية في فمه

صورة

شاهد.. نص تقرير كتبه جهاز أمني حساس عن مفكر مصري مثير للجدل

إيكر كاسياس

إصابة أسطورة ريال مدريد "إيكر كاسياس" بأزمة قلبية

أخبار متعلقة

لقاح سينوفارم الصيني

500 ألف جرعة لقاح كورونا تصل مصر خلال أيام

فايزر

رئيس شركة "فايزر" يفجر مفاجاة حول جرعات لقاح كورونا