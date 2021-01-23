خالد بن فهد يتصدر الترند في السعودية بشكل مفاجيء

السبت، 23-01-2021
05:01 م
محمد فضل
تصدر هاشتاج باسم الأمير خالد بن فهد
، الترند
في المملكة العربية السعودية
، بشكل مفاجئ بعد مروره بوعكة صحية ألمت به.
وشارك آلاف المغردين ومن بينهم إعلاميين في السعودية
، في الهاشتاج داعين للأمير بالشفاء العاجل.
وقال الإعلامي عبد العزيز المريسل على حسابه الشخصي: “حمداً لله بالسلامة لابن الفهد الأمير #خالد_بن_فهد من الوعكة الصحية التي مرت به و طهور إن شاء الله”.
وتداول النشطاء العديد من التغريدات، متمنين بأن يصبح الأمير في خير حال وأن يتجاوز تلك الوعكة.
وقالت مغردة : “أجر وعافية طهور إن شاء الله وحمد لله على سلامتك وقدامك العافية يارب”.
وأضاف مغرد آخر: “ليت المرض ينقل من الناس للناس لأنقل مرضك اللي تحسه فيني – أصير لك درع من الهم واللباس- أوسدك قلبي وأغطيك بعيني (طهور سيدي ودرع جنب كل نصراوي ألف حمدلله على سلامتك”.
https://twitter.com/ALMRISEUL/status/1352766160362762242?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1352766160362762242%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fal-marsd.com%2FD8A7D984D8A3D985D98AD8B1-D8AED8A7D984D8AF-D8A8D986-D981D987D8AF-D98AD8AAD8B5D8AFD8B1-D981D8ACD8A3D8A9-D8A7D984D8AAD8B1D98AD986D8AF%2F