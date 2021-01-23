السبت 23 يناير 2021
توقيت مصر 17:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة 4 وزراء إثر إصابتهم بـ"كورونا"

نجيب ساويرس يفجر مفاجأة بشأن قضية الفيرمونت

بث مباشر.. مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى

خالد بن فهد يتصدر الترند في السعودية بشكل مفاجيء

تطورات جديدة في قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت

مها صبري.. الفنانة التي سلمت نفسها لدجال حتى ماتت على يده

وفاة إعلامي شهير بعد صراع مع المرض

شاهد.. صورة نادرة للملك فهد في منزله

«السيسي» يزف بشرى سارة: «حاسبونا لو دا محصلش»

شاهد.. الرئيس يقاطع وزير الزراعة على الهواء بسبب «صورة سيئة»

ADS
 

خالد بن فهد يتصدر الترند في السعودية بشكل مفاجيء

الأمير خالد بن فهد
الأمير خالد بن فهد
 
السبت، 23-01-2021 05:01 م محمد فضل
تصدر هاشتاج باسم الأمير خالد بن فهد، الترند في المملكة العربية السعودية، بشكل مفاجئ بعد مروره بوعكة صحية ألمت به. وشارك آلاف المغردين ومن بينهم إعلاميين في السعودية، في الهاشتاج داعين للأمير بالشفاء العاجل.

وقال الإعلامي عبد العزيز المريسل على حسابه الشخصي: “حمداً لله بالسلامة لابن الفهد الأمير #خالد_بن_فهد من الوعكة الصحية التي مرت به و طهور إن شاء الله”.

وتداول النشطاء العديد من التغريدات، متمنين بأن يصبح الأمير في خير حال وأن يتجاوز تلك الوعكة. وقالت مغردة : “أجر وعافية طهور إن شاء الله وحمد لله على سلامتك وقدامك العافية يارب”.

وأضاف مغرد آخر: “ليت المرض ينقل من الناس للناس لأنقل مرضك اللي تحسه فيني – أصير لك درع من الهم واللباس- أوسدك قلبي وأغطيك بعيني (طهور سيدي ودرع جنب كل نصراوي ألف حمدلله على سلامتك”.

https://twitter.com/ALMRISEUL/status/1352766160362762242?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1352766160362762242%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fal-marsd.com%2FD8A7D984D8A3D985D98AD8B1-D8AED8A7D984D8AF-D8A8D986-D981D987D8AF-D98AD8AAD8B5D8AFD8B1-D981D8ACD8A3D8A9-D8A7D984D8AAD8B1D98AD986D8AF%2F
 

إقرأ ايضا

406367-مها-صبري-(5)

مها صبري.. الفنانة التي سلمت نفسها لدجال حتى ماتت على يده

ggggggosaa

وفاة إعلامي شهير بعد صراع مع المرض

Capture

شاهد.. الرئيس يقاطع وزير الزراعة على الهواء بسبب «صورة سيئة»

أخبار متعلقة

Capture

السبب صادم.. العنود عبدالله تتصدر الترند في السعودية بعد خلع الحجاب

157528342448944100

السعودية تحسم جدل عودة فتح سفارتها في قطر

223253_371316_large

«الشتاء يحتاج زوجة ثانية» يثير ضجة في السعودية

أمير-قطر-وولي-عهد-السعودية-محمد-بن-سلمان-أرشيف-504x362

مفاجأة.. قطر تعرض على السعودية وساطتها للتصالح مع تركيا

ثلوج اسبانيا

السعودية تطلق تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها في هذه الدولة: توخوا الحذر

1-1404915

الكشف عن الدولة العربية التي لا تزال تقاطع قطر