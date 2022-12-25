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الأول على العالم.. شاهد قدرة طفل مصري معجزة أسرع من الآلة الحاسبة

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الطفل
Native
Teads
الأحد، 25-12-2022 09:57 ص

 

اشتهر طفل مصري بالمعجزة، بعد قدرته الكبيرة على إجراء أي عملية حسابية في أجزاء من الثانية، حيث يشعر من يجلس معه بأنه آلة حاسبة متحركة ولكنها بمخ بشري.

 

وتمكن الطفل عمر والي من محافظة الدقهلية، من الحصول على المركز الأول على مستوى العالم في المسابقة الدولية في الحساب الذهني التابعة لليونسكو والمقامة في تايوان.

 

وأوضح الطفل عمر البالغ من العمر 7 سنوات، إن موهبته في جمع الأرقام بدأت وهو في سن 4 أعوام أثناء لعبه على المحمول لعبة "ساب واي"، بحسب "العربية نت".

 

ولفت إلى أنه تمكن من إجراء عمليات حسابية معقدة كبيرة وصلت لقراءة 32 رقماً كاملة، مبينا أنه التحق بعدد من الأكاديميات التعليمية، وشارك في مسابقة في لبنان، وحصل على المركز الأول، ثم حصل على المركز الثاني في ثاني مسابقة إلى أن تمكن من الحصول على المركز الأول.

 

وتابع أنه تمكن من جمع وضرب أي 3 أرقام في رقم وقسمة أي 4 أرقام على رقم واحد، موضحا أنه يتمنى أن يكون مهندس اتصالات مثل والده.

 

وختم أن والده ساعده في الوصول لهذا المستوى وساهم في تطوير مستواه.

 

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