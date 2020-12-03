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عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأميرة حصة

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الديوان الملكي
 
الخميس، 03-12-2020 12:32 م المصريون

توفيت الأميرة السعودية حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة عليها، اليوم الخميس، في مدينة الرياض.
وأصدر الديوان الملكي السعودي، بيان له اليوم الخميس، أعلن فيه عن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
وجاء في البيان الذي نشرته وسائل إعلام سعودية :" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الخميس الموافق 18 / 4 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .
 

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