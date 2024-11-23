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الأمن يحبط محاولة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشمال سيناء

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السبت، 23-11-2024 09:48 ص
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط شخصين؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المواد المخدرة بشمال سيناء.
أظهرت تحريات أجهزة الأمن أن المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية وزوجته، قاما باستخدام أساليب متنوعة لغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، حيث عمدوا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها. تم ذلك من خلال تأسيس شركات تجارية وشراء عقارات وأراضٍ، بهدف تغطية نشاطهم غير القانوني.
وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاري استكمال التحقيقات.

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